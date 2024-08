Vela | a che ora la Medal Race della 49erFx di domani? Gli orari aggiornati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Come sappiamo, l’assenza di vento al largoMarina di Roucas-Blanc in Marsiglia ha cambiato il programma diper ciò che concerne la classe 49er ealle Olimpiadi di Parigi 2024. Le due finali, originariamente pianificate per oggi, sono state spostate amalgrado il vano tentativo di fare gareggiare i concorrentigara maschile per due volte, salvo poi farli rientrare una volta constatati i presupposti pressoché nulli. Vento permettendo le medaglie verranno assegnate nella tarda mattinata del 2 agosto. Ma a che ora? Stando al programma aggiornato inserito nel sistema informatico dei Giochi di Parigi 2024, lacomincerà alle 12:13, mentre quella49er si svolgerà a partire dalle 13:13.