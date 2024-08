Softball | Bollate archivia la pratica Caronno e consolida la leadership in Serie A1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024)blinda il primo posto nella regular season dellaA1 2024 di. La compagine lombarda si è imposta nel confronto odierno contro, volando in classifica con ventotto partite vinte e solo tre perse, staccando così la seconda della classe Saronno. Un match comunque abbastanza impegnativo quello delle MFK, risolto soltanto all’ultimo attacco. Se la capolista muove il tabellino per prima passando in vantaggio nella terza ripresa con un singolo di Polini e raddoppiando poi nell’inning successivo con un singolo di Cecchetti, le Rheavendors firmano il contro sorpasso al penultimo atto, marcando tre punti con un doppio di Salvioni che manda a referto Candon, Edwards e Sheldon. Ma spalle al muroruggisce, timbrando a sua volta tre unità e chiudendo i conti sul 5-3 grazie a un fuoricampo da due di Koutsoyanopulos e un doppio a sinistra di Costa.