Parigi 2024 Jacobs e i 100 metri | Con meno di 985 si va sul podio

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) – “Per andare sulalle Olimpiadi dicome minimo devi correre sotto i 9?85. Bisogna cercare di fareerrori possibili e focalizzarsi su se stessi”. Marcellaccende i motori e si prepara a difendere il titolo olimpico dei 100. L’azzurro, medaglia d’oro a Tokyo, sogna il bis ai Giochi. Il favorito, dice, non è lo statunitense Noah Lyles: “Non lo vedo in pole position per vincere i 100, anche perché non è quello che ha corso più veloce quest’anno, temo di più il giamaicano (Kishane Thompson, ndr), mi spaventa di più rispetto a Lyles. E’ campione del mondo nei 100, 200 e staffetta, arriva con un gran carico di energia ma questo non vuol dire che sia imbattibile”, aggiungeche si dice molto sereno. Sabato 3 agostodebutta nelle batterie dei 100che scattano alle 11.30.