Olimpiadi di Parigi 2024 Musetti è un leone | batte Zverev e vola in semifinale

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1° agosto– Lorenzoè nella storia. Il tennista azzurro ha raggiunto ladel singolare maschile di tennis dei Giochi olimpici dindo per 7-5, 7-5, in due ore e cinque minuti di incontro, il campione olimpico in carica, Alexander, numero 4 al mondo. L'italiano, 16esimo al mondo, affronterà nel prossimo turno il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. (Foto: Instagram @italiateam)