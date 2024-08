I veterani in campo per ricordare gli amici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Forse è il vento che soffia da Parigi, ma anche a Febbio si è celebrato un evento sportivo di richiamo per i passati gloriosi del basket reggiano. E’ un appuntamento fisso che si ripete dal 2003 quello che vede idel basket di Reggio, amatori e non, incontrarsi ai piedi del monte Cusna per disputare una partita amichevole in memoria del glorioso passato e pergliscomparsi. Alla fine di questo caldissimo luglio, nel campetto di Febbio si sono sfidati giocatori ed ex giocatori del calibro di Gianni Codeluppi, Claudio Tedeschi (Teddi), Gianfranco Bigi, GianEnea Barilli, Alfeo Garavaldi, Marco Ruini, Gianni Gualdi, Carlo Faietti, Giuseppe Artioli, Ermanno Rondini, PierPaolo Pattacini, Corrado Boiardi, Beppe Villa, Giovanni Bondavalli (Bondino) e Francesco Benedetti.