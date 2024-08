Ex studentato | blitz delle forze dell' ordine | trovati sette abusivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Perugia, 1 agosto 2024 - L'appello dei residenti, anche attraverso i giornali e i social non è rimasto inascoltato: questa mattina una decina di mezzi intertra Carabinieri, Polizia di Stato, Municipale e Guardia di Finanza hanno fatto irruzione nelloabbandonato di viale Faina per sgomberarlo dagli. Così, alle 8 di questa mattina è scattata l'operazione. I primi ad entrare sono stati i Carabinieri. hanno perlustrato stanza per stanza, senza tralasciare gli anfratti. Alla fine sono stati. Lo stabile, infatti, chiuso da anni per problemi di agibilità, pur dopo importanti lavori di ristrutturazione era diventato rifugio di sbandati, tra cui forse anche pusher e clandestini, che vivevano in condizioni igieniche precarie e ai limitia sicurezza.