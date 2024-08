Due ettari di bosco in fiamme | indagano i carabinieri forestali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Cantiano (Pesaro e Urbino) 1 agosto 2024 - Duedie macchia mediterranea sono andati a fuoco da ieri sera, in località San Rocco, nel Comune di Cantiano. L’incendio si è sviluppato mercoledì alle 21,15 circa, quando dei passanti hanno dato l’allarme vedendo lee il fumo uscire dai boschi della zona. A quel punto sono arrivate sul posto due squadre dei pompieri, da Cagli e da Pesaro, che hanno lavorato tutta la notte. L’intervento è finito alle 8 circa di stamani. Non si registrano feriti, nè case coinvolte. I pompieri però hanno allertato i, che stanno svolgendo accertamenti in zona per verificare se per caso lesono state innescate dolosamente o colposamente, o da un piromane o ad esempio da qualcuno che ha gettato una cicca o fatto un barbecue illegale.