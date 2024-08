Corte conti risorse assegnate a Regioni non compensano aumento prezzi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago. (Adnkronos Salute) - Le entrate regionali, soprattutto quelle tributarie, sono aumentate, nel 2023, anche in virtù dei fondi Pnrr, dopo un calo 2022 dovuto alla fine dei trasferimenti statali straordinari per l'emergenza. Tuttavia, lesanitarieallenonl'dei, riducendo la quota di spesa sanitaria rispetto al Pil. E' quanto emerge dalla "Relazione sulla gestione finanziaria delle/Province Autonome per gli esercizi 2020-2023", approvata dalla Sezione delle Autonomie delladei(delibera n.14/Sezaut/2024/Frg). La spesa sanitaria - evidenzia la magistratura contabile - ha visto, nel 2020, un maggiore incremento nellea statuto ordinario su quelle a statuto speciale, con un'inversione di tendenza nel 2021 e una nuova crescita nel 2022.