Caso KhelifMeloni | non condivido il Cio

(Di giovedì 1 agosto 2024) 13.44 La premier Meloni è arrivata a Parigi ed è stata accolta dal presidente del Coni, Malagò, a Casa Italia,il quartier generale della delegazione italiana alle Olimpiadi 2024. Suldella pugile algerina Imane Khelif contro la quale si è ritirata l' azzurra Angela Carini,Meloni ha detto: "Il match non era ad armi pari. Non sono d'accordo con la scelta del Cio, ma da anni, quando nel 2021 il Cio cambiò il regolamento su questa materia noi presentammo una mozione per segnalare le conseguenze che poteva avere".