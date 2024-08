Calendario basket femminile oggi orari Olimpiadi 2024 | programma partite 1 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Prosegue il torneo dialledi Parigitornano in campo i favoriti Stati Uniti, che affronteranno un Belgio che arriva dall’inattesa sconfitta contro la Germania. Le americane non dovrebbero avere problemi, mentre le belghe hanno come obiettivo quello di perdere con il minor divario possibile. Sempre nel gruppo C il match tra Germania e Giappone è uno scontro diretto. Le tedesche con una vittoria si qualificherebbero per i quarti, mentre le nipponiche hanno bisogno di una vittoria prima di giocarsi la sfida decisiva all’ultima giornata con il Belgio. Si gioca anche nel Gruppo B, quello con le padrone di casa della Francia. Le transalpine affronteranno la Nigeria nello scontro tra le prime in classifica e chi vince va ai quarti. Sfida importantissima tra Australia e Canada, con chi perde che rischia l’eliminazione.