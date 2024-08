Arcivescovo di Napoli | Grande dolore per la notizia dei frati arrestati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“È con moltoche ho avutoquesta mattina dell’arresto di dueMinori della Provincia Napoletana, di cui uno operante nel territorio diocesano”. Così l’di, don Mimmo Battaglia, in una nota diffusa poco fa sulla vicenda. “Il dispiacere e la tristezza non sono causate soltanto dall’apprendere delle infelici vicende in cui i duesono implicati, ma dallo smarrimento e dal turbamento che taleprovocherà nel cuore dei fedeli della Parrocchia – Santuario di S. Antonio in Afragola in cui uno dei due svolgeva il ministero di Parroco e dell’intera comunità diocesana ferita da quanto accaduto. Nel comunicare a tutti che ho immediatamente provveduto a sospendere il Parroco dal suo ministero, voglio esprimere ai fedeli di Afragola e a quanti sono legati per affetto e devozione al Santuario di S.