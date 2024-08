Ancora caldo record nelle Marche ecco le città più roventi Oggi scatta l’ordinanza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ancona, 1 agosto 2024 - Continua il. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma l'ingombrante presenza di Caronte al Centro-Sud: ad Ascoli Piceno e Macerata, ledella regione in cui si registrano le temperature più, saranno raggiunti almeno i 38 gradi. Per il resto i 37 gradi saranno diffusi e “normali” un po’ su tutto il territorio. Uneccezionale in aperto contrasto con i temporali anche forti previsti invece nel Nord Italia. Condizioni meteo a rischio Trae domani, in base alle previsioni meteo della Protezione civile regionale, sono previste “temperature e condizioni meteorologiche a rischio in particolare per i sottosistemi di persone suscettibili”. Con la relativa allerta dei servizi sanitari e sociali.