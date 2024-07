Ultime Notizie Roma del 31-07-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)dailynews radiogiornale trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’hai data era nel capo politico di hamas Ismail haniyeh il presidente iraniano faremo Empire Israele IDF attacca Beirut Dove è stata presa di mira la Roccaforte di Bollate quanti mesi è stato ucciso fuori il suo numero 2 del gruppo estremista obiettivo era il responsabile della strage del golan era lui che aveva detto se decidessero di invadere il Libano noi entreremo in Galilea ma punti lenzuola negano è sopravvissuto il Ministero della Sanità libanese tre civili uccisi e 74 feriti per gli Stati Uniti sosteniamo Israele ma diciamo no all’escalation ombrelloni aperti con due ore di ritardo sulle spiagge italiane il prossimo 9 agosto e la protesta di balneari di fipe-confcommercio di Fiba Confesercenti per accendere i riflettori sulle questioni delle concessioni la protesta della ...