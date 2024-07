Sciabola maschile a squadre oggi in tv scherma Parigi 2024 | orari e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Alle 13:30 inizierà il tabellone della gara adie per l’Italia il primo ostacolo è rappresentato dall’Ungheria ai quarti di finale. Non un avversario qualsiasi, visto che in squadra c’è Áron Szilágyi, tre volte medaglia d’oro tra Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020, oltre ad un bronzo nella prova ain Giappone. Non un esordio facilissimo, quindi. Ma l’Italia – che sarà in pedana con la medaglia di bronzo individuale Gigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre – ha buone armi per superare il turno e qualificarsi alla semifinale, dove ad attendere la vincente c’è una tra Iran e Stati Uniti. Occhio agli altri: semifinali alle 15:50. Finale bronzo alle 19:30 e finalissima per l’oro alle 20:30.