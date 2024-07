Rock in Roma 2024 il bilancio di un’edizione da record

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Oltre 250.000 biglietti venduti per l’edizionedelin, ecco l’ottimofinale “Questa edizione ha da poco superato ognidiindalla sua fondazione nel 2009: già a metà cartellone abbiamo raggiunto le 200.000 persone all’Ippodromo delle Capannelle, casa madre del festival, e pensiamo di arrivare a 250.000 mila presenze” Risalgono a inizio luglio le affermazioni di Maxmiliano Bucci e Sergio Giuliani, fondatori e direttori artistici del festival tra i più rinomati in Europa, rilasciate a metà del cammino. E 250.000 presenze non sono solo sogno ma promessa mantenuta, consapevolezza, realtà che testimonia il coinvolgimento sempre più forte del pubblico e la voglia di live, nella stagione caldissima tra l’Ippodromo delle Capannelle, storica venue del festival, e la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.