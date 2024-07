Parigi 2024 atletica Jacobs | Arrivare da campione olimpico mi dà autostima

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “Lyles? Per me non è il favorito, non è quello che è andato più forte quest’anno, mi spaventa di più il giamaicano (Thompson, ndr). Lyles è ildel mondo di 100, 200 e staffetta ma non vuol dire che sia imbattibile, anzi, quando inizia ad avere pressione sulle spalle comincia a faticare“. Così Marcellai microfoni di Casa Italia dopo il suo arrivo a, sede dei Giochi Olimpici. Ilin carica nei 100 metri scenderà in pista il 3 agosto per le batterie, mentre semifinali e finale sono in programma i giorno successivo. “Arrivo dae questo sicuramente mi dà, come l’ho fatto una volta, posso farlo una seconda. C’è pressione, tutti si aspettano tanto da me, io in primis, ma ho cercato di trasformare la pressione in energia, in spinta per correre più forte“.