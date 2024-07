L' omicidio di Sharon Verzeni a Terno d' Isola i carabinieri | Chi sa parli

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Al momento non ci sono indagati in relazione all'di, la 33enne morta in ospedale dopo un'aggressione in strada ad', nella Bergamasca, nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio. Stando ai primi riscontri dei, è stata accoltellata alla schiena e al torace. La giovane donna, che aveva studiato da estetista, è stata soccorsa intorno all'una in via Castegnate. È stata ricoverata in condizioni disperate all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove poi è deceduta. Idi Bergamo hanno lanciato un appello: "Chi fosse in possesso di informazioni ritenute utili alle indagini potrà rivolgersi al Comando Provinciale deidi Bergamo”. L'invito è rivolto ai cittadini che possano fornire spunti investigativi per un'inchiesta che al momento esplora diverse ipotesi sull'di