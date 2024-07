Gabriele Albertini quel dolore per la perdita di un amico a 4 zampe

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Pubblichiamo la lettera che l'ex sindaco di Milano,, ha inviato all'Francesco Pignatelli per consolarlo della morte dell'amato cane che lo stessospesso accudiva Caro Francesco, ti scrivo, a distanza di poche ore dal'incredibile incidente, che ci ha privato di Fred, dimeraviglioso cagnolino, primo cucciolo del tuo allevamento, non a caso con il nome di tuo padre, perché sento il bisogno di condividere con te le forti emozioni che provo, per certi versi, sconosciute prima d'ora. Lo faccio, perché, oltre allo sconcerto perle modalità davvero incredibili, quasi inimmaginabili, per la loro remotissima probabilità di verificarsi, che hanno cagionato la morte del nostro amato Fred, s'aggiunge la dolorosa sorpresa per la così struggente sofferenza che, sia io che Giovanna, stiamo vivendo.