Ex Snia di Varedo la morsa dei carabinieri | ingresso simultaneo da tutti i varchi per i controlli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 - Non si allenta ladeialla ex, in stato di abbandono e degrado ormai da diversi anni, nota per essere meta preferita di spacciatori e tossicodipendenti, che, approfittando della vicinanza della stazione ferroviaria, distante solo poche decine di metri, giungono in zona anche dall’hinterland milanese. I militari della compagnia di Desio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio all’interno dell’area per rispondere alle ripetute segnalazioni di residenti sul continuo andirivieni a cui assistono nel corso della giornata.