Da Il Segreto al Grande Fratello Iago Garcia entra nel cast 2024

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Scritto da Da Ilalnel, Il countdown per la nuova edizione delè iniziato! Mentre l’attesa cresce, iniziano a trapelare i primi nomi dei probabili concorrenti che si contenderanno un posto nella casa più spiata d’Italia.e altri volti noti verso la Casa più spiata d’Italia Tra i nomi più caldi figura quello di, amatissimo dal pubblico femminile grazie alle sue interpretazioni nelle telenovelas spagnole “Il” e “Una Vita”. L’attore, che in passato ha anche conquistato la vittoria a “Ballando con le stelle”, porterebbe in casa una ventata di romanticismo e passione. Volti noti e sorprese A fargli compagnia potrebbero esserci altri volti noti del piccolo schermo.