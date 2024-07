Cerioni ct del fioretto sul mancato oro di Macchi | Nessuna malafede dell’arbitro però è mediocre

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Stefanoè un colosso di 60 anni, 1 metro e 90 di altezza, ex campione olimpico die oggi allenatore della nazionale italiana di scherma. L’altra sera è andato su tutte le furie perché evidenti errori arbitrali hanno tolto l’oro, meritatissimo, al suo allievo Filippo, 22 anni. Le sue parole al Giornale.: «per me è come un figlio», mi spieghi bene cosa è successo. «Stavamo vincendo 14 a 12. Gli errorici hanno portato sul 14 pari. A quel punto c’è una stoccata nostra, cioè di Filippo, che è andata a segno e non ci è stata riconosciuta» Sicuro che è andata a segno? «Sì, era evidentissimo. E poi mi hanno chiamato molti colleghi, anche arbitri internazionali, hanno detto tutti la stessa cosa: era punto. Filippo con quella stoccata era oro. E invece l’arbitro non l’ha riconosciuto».