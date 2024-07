Alessia Marcuzzi Nuovo Show | Red Carpet Vip Al Tappeto!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 31 luglio 2024), nei prossimi mesi, presenterà unformat, Red– Vip Al. Ecco in cosa consiste e chi ci sarà nel cast!Presenta “Red– Vip al” In occasione della presentazione dei palinsesti Prime Video 2024-2025, è stato annunciato checondurrà undal titolo Red– Vip al. Le registrazioni dellosono già iniziate nella suggestiva location del Castello di San Lorenzo de’ Picenardi, situato nel borgo Torre de’ Picenardi in provincia di Cremona. Il Format delloSquadre di Bodyguard e Vip sulRosso In Red– Vip al, tre squadre di bodyguard avranno il compito di mantenere i vari vip con i piedi ben saldi su unrosso fino alla fine dello