Venduto il Castello di San Donato Aggiudicato all’asta per 33 milioni

(Di martedì 30 luglio 2024) Siena, 30 luglio 2024 – Nuova vita per ildi Sanin Perano, lo storico complesso medievale nel cuore del Chianti che, dopo una storia concorsuale molto travagliata e decine di visite nel correre degli anni da parte di interessati all’acquisto, è stato finalmenteieri per 3292mila euro. Una cifra superiore rispetto al prezzo base che era di 2185mila euro, ma inferiore al prezzo iniziale della prima asta, fissato a oltre 6di euro. L’aggiudicazione, che si perfezionerà ufficialmente solo entro i prossimi dieci giorni, è avvenuta al quarto tentativo di asta. Dopo l’acquisto della parte agricola della tenuta da parte dell’azienda dei Frescobaldi, ilera rimasto inin particolare per la presenza di un vincolo determinante.