Settant' anni dalla conquista del K2 | Valfurva festeggia nel nome di Achille Compagnoni

(Di martedì 30 luglio 2024)(Sondrio), 30 luglio 2024 – Il club 105 – Frecce Tricolori Valtellina e Valchiavenna, in collaborazione con l’Anioc provinciale, ha allestito una due giorni di festa inper il 70°versario delladel K2. Dici K2 e in Valtellina, ma non solo, il pensiero va ad, originario proprio della, che, con Lino Lacedelli, fu il primo uomo a scalare la seconda vetta più alta al mondo nel lontano 1954, nella spedizione guidata da Ardito Desio. E così il club 105 Frecce Tricolori presieduto da Renato Verona, lo scorso fine settimana, ha deciso di allestire un ricco programma per ricordare una delle imprese mitiche dell’alpinismo. Presenti alcune delle massime cariche civili e militari della provincia di Sondrio per rendere onore ad un’impresa memorabile e a