Morta a 23 anni nella prima notte di nozze | la misteriosa caduta nuda dal 15esimo piano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024) La sfortunata protagonista di questa tragedia si chiamava Ksenia Vodyanitskaya, aveva 23e si era appena sposata poche orecon il suo amato Kirill. Ma, per motivi ancora da accertare, èdalla finestra del suo appartamento che si trova aldi un palazzo. Ovviamente la ragazza èsul colpo. Al momento gli investigatori propendono per l’ipotesi dell’incidente. Per questo il marito non è stato arrestato.Leggi anche: Alessia Pifferi, morto l’ex marito: disposta autopsia, dettagli inquietanti LaKsenia aveva anche postato sui social le foto del matrimonio e sembrava felicissima. Per questo quelladalla finestra mentre eraha lasciato più di un interrogativo tra amici e parenti della giovane. Il marito ha chiamato subito i soccorsi.