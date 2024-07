Meloni scambia il report Ue col dossier sulla libertà di stampa e accusa Il Fatto | ecco perché la premier fa confusione e non dice la verità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Se c’è un problema dididel nostro Paese, la responsabilità non è delle autorità governative, ma dei giornalisti che criticano l’operato dell’esecutivo. È un singolare punto di vista quella esternato da Giorgiadalla Cina. Un’opinione che lasostiene, tra l’altro, facendo riferimento al documento sbagliato:il Rule of law, la Relazione sullo Stato di diritto diffusa ogni anno dalla Commissione Europea, con ild’informazione del consorzio Media Freedom Rapid Response. Lo fa da Pechino, dove interviene per commentare la lettera che ha inviato due giorni fa a Ursula von der Leyen. Una missiva in cui la capa dell’esecutivo si lamentava per il contenuto del Rule of law, il rapporto sullo Stato di diritto. Anzi, per la, le proteste diriguardavano solo un paragrafo di quella relazione. Ma andiamo con ordine.