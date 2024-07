La villa da sogno e un fiume di soldi | Firenze l’oligarca russo e il clamoroso sequestro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – La suadaera sulle colline di. A Pian dei Giullari. Torre del Gallo il nome della dimora che era costata 38 milioni di euro. Era il suo quartier generale immerso nel verde, su quell’altura che domina la città. Nelle vie vicine, attraverso la storia, avevano abitato personaggi come Galileo Galilei, Francesco Guicciardini e più recentemente Giovanni Spadolini. Adesso i beni di Aleksey Fedorychev, importante uomo di affari, nonché figura molto vicina al presidente Vladimir Putin, sono stati sequestrati dopo un blitz della Guardia di Finanza. Il tutto in seguito a una serie di indagini che hanno ricostruito i movimenti in Toscana del. Proprio aaveva deciso di investire, attirato dalle atmosfere incantate delle colline.