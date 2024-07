La nomina di Ermini scatena il putiferio nel Pd Orlando vuole imporre il passo indietro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) È arrivato anche in consiglio regionale il caso delladi David Emini, ex vicepresidente del Csm e attuale membro della direzione nazionale del Pd, a presidente della Spininvest, la holding di Aldo Spinelli, imprenditore portuale genovese accusato di corruzione nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto e alle dimissioni di Giovanni Toti. Angelo Vaccarezza di Forza Italia ha mostrato un cartello con la scritta «uno di voi». Poco dopo i consiglieri della Lega hanno esposto le pagine dei quotidiani che oggi riportano la notizia. Sotto attacco Ferruccio Sansa, oggi assente dall'aula per un lutto familiare, che ieri aveva subito commentato su Facebook: «Quando l'ho letto ho rischiato l'ulcera. Ma nel momento in cui proviamo a formare una coalizione noi abbiamo il diritto e il dovere di dire una cosa, questa non è e non sarà mai la politica per cui vogliamo batterci.