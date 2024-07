I sandali infradito a tacco alto sono l’accessorio strategico che svecchia il classico LBD

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 30 luglio 2024) Il little black dress è quel porto sicuro verso cui tornare ogni volta che arriva qualche dubbio su cosa indossare in una particolare occasione. Perché è quelsenza tempo dentro il quale ogni donna si sente al sicuro e, allo stesso tempo, attraente. Non stupisce quindi che sia uno dei capi che non manca mai nell’armadio femminile, declinato secondo lo stile e il gusto di chi lo possiede. Dal più fluido al più aderente, dal più minimale al più prezioso. Ma questo evergreen può avere anche un lato negativo. E cioè quello di sembrare, a volte, un po’ troppo scontato o già visto. Se non addirittura banale. In questo caso la parte fondamentale per scampare al pericolo la giocano gli accessori.