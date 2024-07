Emily Brontë aveva un marito? Ecco quello che sappiamo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 30 luglio 2024) Pochi autori riescono nell’impresa di scrivere un solo romanzo ed entrare nella storia della letteratura. Figurarsi se si tratta di una donna sottoposta a tutte le limitazioni culturali e sociali dell’ottocento. Nonostante gli elementi a sfavore, però,è riuscita in questa impresa consegnano ai posteri Cime Tempestose, una storia di tormento, passione e distruzione personale alla ricerca di quel solo amore in grado di non svanire nemmeno dopo la morte. Per questo motivo, dunque, un numero imprecisato di lettori si sono appassionati alla vicenda di Heathcliff e Catherine sullo sfondo della brughiera sferzata dal vento. Una passione, la loro, distruttiva c che la Bronte ha tratteggiato alla perfezione, pur non avendola mai provata nella sua vita., infatti, muore prematuramente a soli 30 anni nel 1948.