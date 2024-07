Dramma sull’Aurelia | un veicolo rubato finisce fuori strada Un morto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 30 luglio 2024)a Roma: undurante un inseguimento dei carabinieri. UnUntico inseguimento è costato la vita ad almeno una persona nella notte. Intorno alle 3, sulla via Aurelia a Roma, un furgoneè finitodopo aver tentato di sfuggire a una pattuglia dei carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, i militari dell’Arma avevano intimato l’alt alsospetto. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato dando inizio a una folle corsa. L’inseguimento si è protratto per alcuni chilometri, fino a quando il furgone ha perso il controllo e si è schiantato contro un guardrail. L’impatto è stato violentissimo. Purtroppo, l’occupante del, sbalzatodal furgone, è deceduto nel trasporto in ambulanza.