Colto in Flagranza | Carabinieri Sventano Furto con Spaccata a Montesilvano

(Di martedì 30 luglio 2024) Pescara - La notte scorsa, idihanno arrestato un uomo di 30 anni lungo via Vestina, mentre tentava di eseguire uncon "" ai danni di un ristorante. L'individuo è stato sorpreso mentre era in procinto di lanciare una grossa pietra contro la vetrina del locale. Il trentenne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti simili, è considerato un ladro seriale specializzato in furti attraverso la tecnica della, che consiste nell'infrangere vetrine di esercizi commerciali per accedere rapidamente al loro interno. Durante l'arresto, ihanno trovato in suo possesso una pinza in metallo e altri strumenti atti allo scasso, strumenti che confermano le sue intenzioni criminose. La Compagnia diha sottolineato l'importanza dell'attività di prevenzione, che include l'impiego di militari in abiti civili.