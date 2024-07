Caccia di Sesta Generazione | ecco perché sono così importanti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 luglio 2024) La corsa aldida parte di qualsiasi nazione deve fare i conti con due fatti. Il primo: l’aeroplano che viene costruito deve avere prestazioni migliori del precedente. Il secondo: lo sviluppo dovrebbe costare menosuddiviso con diversi partner alleati. Ma se in fatto di prestazioni ci si riesce sempre, quanto a spese la storia dimostra sempre il contrario e chi opera nel settore sa che non è in grado di ottenere una significativa riduzione dei costi a causa della realtà della progettazione, dello sviluppo e dell'impiego dell’aereo. Ciò non vanifica il progetto, che sul lungo periodo risulta quasi sempre vantaggioso (si veda ad esempio lo Eurofighter Typhoon e la sua ricaduta industriale miliardaria), ma sul breve e medio periodo le spese fanno traballare la politica che ne approva la realizzazione, e qui l’esempio è lo F-35.