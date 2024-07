Bisogna rassegnarsi | per ora non migliora

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) ": è poco probabile che a Pisa le temperature registrino un calo". Lascia poche speranze Bernardo Gozzini, amministratore unico del Consorzio Lamma, il servizio meteorologico della Toscana, nella sua fotografia del caldo nella nostra provincia, dove ieri i termometri hanno toccato il picco di 37 gradi. "La situazione è praticamente bloccata - spiega l’amministratore di Lamma - da un’alta pressione in tutto il bacino mediterraneo, con un afflusso di aria calda di matrice nordafricana e sudtropicale, che causa delle temperature così elevate. Un’ondata di calore lunga, persistente e assolutamente inusuale, che non accenna ad allentare la presa. In queste condizioni - prosegue il dottor Gozzini - la provincia di Pisa deve abituarsi a dei picchi che toccano i 36-37 gradi".