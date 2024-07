A Fano si corre per solidarietà Con le Olimpiadi torna Girodonando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) E con l’apertura dei Giochi olimpici di Parigi 2024, venerdì 2 agosto a"Giro donando per", l’iniziativa organizzata dal Gruppo odistico"Lamberto Tonelli" e dall’Avis comunale"Giuliano Solazzi" che unisce sport, benessere e. L’idea di creare un evento che si ripetesse ogni 4 anni è stata del compianto primo presidente e fondatore di(a cui oggi è dedicato il sodalizio), Tonelli: l’intenzione era di ritrovarsi in occasione dell’anno olimpico per fare un po’ di movimento insieme (corsa, camminata, nordic walking), abbinando all’aspetto sportivo anche quello benefico. E così, quest’anno come nelle precedenti tre edizioni svolte, è forte la collaborazione con Avisper la diffusione anche dell’importante messaggio sulla donazione di sangue e plasma abbinata a untto stile di vita, legato anche allo sport.