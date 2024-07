13 miliardi buttati Senna inquinata? Gare rimandate e forse cancellate | il suicidio di Macron

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Ora il disastro è ufficiale, confermato, irrevocabile: la gara di triathlon maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stata rinviata a causa di preoccupazioni sulla qualità dell'acqua nelladi Parigi, dove avrebbe dovuto svolgersi la frazione di nuoto della gara. Insomma, come prevedibile il fiume è troppo inquinato per ospitare una competizione sportiva. Secondo gli organizzatori, si cercherà di rinviare a domani, quando è in programma anche la competizione femminile. Il rischio di temporali previsti per martedì, mercoledì e giovedì sera potrebbe però rendere impossibile ogni tipo di riprogrammazione: le forti piogge in genere causano l'aumento dei livelli di Escherichia coli e di altri batteri nella. La decisione di rinviare l'evento maschile è seguita a una riunione che ha incluso il Cio, World Triathlon, il team medico e i funzionari della città.