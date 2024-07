Turetta e le frasi del padre Crepet controcorrente | Cosa doveva dirgli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Hanno sollevato grandi polemiche le intercettazioni del primo colloquio in carcere di Filippocon i genitori dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin. Il, Nicola, ieri ha chiesto scusa: "Gli ho detto solo tante fesserie. Non ho mai pensato che i femminicidi fossero unanormale. Eranosenza senso. Temevo che Filippo si suicidasse". Il genitore nel colloquio avvenuto a dicembre provava a dare una prospettiva di futuro al figlio, atteso da una lunga e certa carcerazione, Alcuni per questo lo hanno dipinto come un mostro, molti hanno condannato la pubblicazione diprese da un colloquio privato e senza rilevanza per le indagini. Sul Corriere della sera di lunedì 29 luglio lo psichiatra Paoloanalizza l'aspetto umano e psicologico della vicenda.