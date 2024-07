Temporali e forte instabilità Sottocorona | dove si spezza l' ondata di caldo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Arriveranno ire la cortina die afa che avvolge l'Italia? In base alle ultime previsioni meteo di Paoloper il Tg La7 sono poche le nuvole in transito sul nord del Paese e sono escluse precipitazioni. Non solo nella prima parte della giornata di lunedì 29 luglio, ma anche nel pomeriggio che "è il momento in cui, se deve succedere succede qualcosa, succede". Martedì 30 luglio le nubi prendono corpo sull'arco alpino e portano "fenomeni di", spiega il meteorologo. Precipitazioni "anche di una certa consistenza e localmente anche forti", tutte concentrate sulle zone alpine. Solo in Trentino Alto Adige sono possibili piogge anche a quote più basse. Per il resto del Paese, sole e