Simest Gruppo Cdp apre il nuovo ufficio a Ho Chi Minh in Vietnam

(Di lunedì 29 luglio 2024) E’ operativo ildi rappresentanza dia Ho Chiin. La sede andrà a potenziare l’attività della società delCDP per l’internazionalizzazione delle imprese sul mercato asiatico. L’apertura insi inserisce nella nuova strategia a favore della crescita delle imprese italiane in aree chiave per il Made in Italy. In quest’ottica sono già operative le sedi di Belgrado e del Cairo, inaugurate rispettivamente a luglio 2023 e a marzo 2024. La nuova sede a Ho Chipunta a rafforzare l’assistenza alle oltre 100 imprese italiane già presenti sul posto e a cogliere le potenzialità delcome hub di inserimento per nuovi mercati asiatici. Obiettivo è supportare con strumenti dedicati lo sviluppo del tessuto imprenditoriale tricolore in quest’area strategica, grazie ad una collaborazione sinergica con le istituzioni italiane presenti sul posto.