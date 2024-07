Parigi 2024 Filippo Macchi stasera in finale nel fioretto maschile

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 29 luglio 2024) AGI -, 22 anni, è medaglia sicura nelindividuale dei Giochi olimpici di. L'azzurro in semiha sconfitto l'americano Nick Itkim per 15 a 11. In, alle ore 22,10,affronterà sulla pedana principale del Grand Palais, Ka Long Cheung di Hong Kong. Ai quartiaveva sconfitto l'egiziano Mohamed Hamza per 15-9. "Questi sono anni e anni di lavoro e di bocconi amari, di allenamento dove il fisico non ce la faceva più. Ora sono in unaolimpica - ha dettoai microfoni di Raisport - e voglio restare su quella pedana il più a lungo possibile".