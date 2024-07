Nicolò Martinenghi regala il primo oro all’Italia | sul tetto del mondo nei 100 rana | Ho colto l’attimo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Iloro della spedizione italiana alle Olimpiadi di Parigi 2024 è una sorpresa. Inaspettato, per questo ancora più luccicante. Tutto merito di, che ha portato l’Italia suldeldopo una giornata contraddistinta da tante medaglie di legno, da recriminazioni e da veementi polemiche. Alla Defense Arena il varesino si prende il metallo olimpico più prezioso nei 100dopo il bronzo di Tokyo 2020 (oltre alla 4×100 misti), mettendo in fila il campione olimpico in carica Adam Peaty e lo statunitense Fink, ex aequo a 59.05. Una finale non velocissima ma combattuta fino all’ultimo centesimo. E pensare che quel colore, oro appunto, ce l’aveva anche nei capelli: “Ecco. Così diamo una spiegazione alla tinta”, ci ride su. “No, non è per quello. Sono senza parole, penso sarà la mia prima intervista in cui farò scena muta.