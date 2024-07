Deadpool & Wolverine | tutti gli easter egg e i riferimenti ai fumetti Marvel

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 29 luglio 2024)è arrivato sul grande schermo e ha ridato fiducia anoi fandelusi dagli ultimi lavori dell’MCU, e a noi della redazione è piaciuto molto. Il nostro Wade Wilson si è rivelato essere veramente il Gesù Cristo della, salvando sia la sua linea temporale sia, soprattutto, la speranza dei fan di vedere film veramente belli al cinema. D’altronde possiamo dire cheè sempre stato amato da. Sicuramente ha contribuito tanto il ritorno di Hugh Jackman nei panni di. In tal senso, il film ha confermato le parole dell’attore per quanto riguarda il fatto che avremmo visto unpiù arrabbiato. Non manca niente in questo film, a cominciare da combattimenti infiniti tra due supereroi che non possono morire, in quello che è un susseguirsi di artigli e spade.