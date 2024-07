Autovelox illegali sequestrati in tutta Italia | le multe non sono valide

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dopo una lunga indagine coordinata dalla Procura di Cosenza, numerosistatiin. La Polizia Stradale ha scoperto infatti che tanti dispositivi usati per rilevare e sanzionare le violazioni dei limiti di velocità non erano omologati. Dove erano presenti gliGlisi trovavano in diverse regionine, tra cui Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia e Sicilia. Tra le città coinvolte ci: Arcola; Carlentini; Cerignola; Formigine; Modena; Pianezza; Piadena; Pomarico; Reggio Emilia; San Martino in Pensilis; Vicenza; Venezia. Qual è il modello diincriminato Gliappartenevano a società private che li noleggiavano agli enti locali.