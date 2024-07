Alan Friedman concorrente di Ballando con le Stelle 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dalle notizie economiche ai passi di danza. Tra i concorrenti pronti a scendere in pista, da sabato 28 settembre, acon lec’è anchedicon leNato a New York il 30 aprile 1956,vanta un curriculum prestigioso: esperto di economia, è stato inviato dell’International Herald Tribune e stagista collaboratore dell’amministrazione del Presidente Jimmy Carter in qualità di Presidential Management Intern. Inoltre, è stato presidente esecutivo della FBC Media di Londra. In Rai, ha condotto diversi programmi, tutti legati al mondo dell’economia, con Mr euro, Maastricht-Italia, I Vostri Soldi e Money Line.