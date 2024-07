25 Luglio 2024 – Cina e India prove di larghe intese

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato oggi a Vientiane, nel Laos, il ministro degli Affari Esterino Subrahmanyam Jaishankar, affermando che i due Paesi dovrebbero gestire adeguatamente le differenze, per sviluppare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Il governo del Perù ha annunciato un investimento da 75 milioni di dollari (282 sol peruviani) per potenziare la rete idrica e fognaria del Paese. L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri ha annunciato nuove sanzioni nei confronti dell’Alleanza del fiume Congo. Il presidente della Tunisia, Kais Saied ha tenuto oggi un messaggio alla nazione in cui ha affermato di aver ricevuto, dal suo insediamento, “un’eredità pesante e una grande quantità di devastazione, che devono essere affrontate con cautela per garantire la pace sociale e la sicurezza nazionale“.