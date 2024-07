Via dell’Amore turisti bloccati all’ingresso | Non sapevamo che fino al 9 agosto fosse riservato ai residenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Riomaggiore (La Spezia), 28 luglio 2024 – La cancellata bianca finalmente, dopo anni, è spalancata. Sul blu di un cielo terso e di un mare color cobalto che sconfinati si stagliano all’orizzonte. "Riapre la Via" è l’ annuncio a caratteri cubitali, sovrastato da una Venere di Botticelli vestita che, con la forma del cuore tra le dita, sembra strizzare l’occhio ai pellegrini invitandoli calorosamente a varcare la soglia. Ma l’accesso purtroppo, per molti, è ancora sbarrato. Dietrofront. "Nonche sino al 9l’ingressoai– dice rassegnato Marco Meli, studente universitario che, da Pavia, ha scelto le Cinque Terre come meta di vacanza con la fidanzata Antonella Laudani – lo abbiamo appreso solo ora dal personale all’entrata. Avevo letto su alcuni siti che era finalmente accessibile – continua – e questa precisazione non era scritta.