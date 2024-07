Una piazza per ricordare la nostra Chiara Dragoni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) La staffetta partigiana Clarasarà ricordata per sempre ad Argenta: il 25 luglio si è svolta la cerimonia di intitolazione di una piazzetta in suo nome, nel centro del paese. "La ricordiamo il 25 luglio – ha evidenziato il sindaco di Argenta Andrea Baldini nel corso dell’affollata cerimonia – in occasione della giornata della caduta del Fascismo, d’ora in poi la ricorderemo noi argentani tutti i giorni. Grazie ad Anpi Argenta, e in modo particolare a Nadia Cai e Roberto Saletti, che in consiglio dell’Unione hanno proposto questa intitolazione". Clara, era antifascista, staffetta partigiana, deportata nel 1944 nei campi di sterminio e lavoro nazisti, infine pacifista.