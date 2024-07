Surf | termina il round 2 femminile a Parigi 2024 Tutte le qualificate al turno successivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Va in archivio un divertente2 nell’acqua di Teahupo’o, località di Tahiti che ospita le prove didelle Olimpiadi di. Dopo il primoinaugurale nella giornata odierna si sono disputate sette batterie da due per decretare la composizione e gli accoppiamenti per il terzovalido per la gara. Nella prima heat la cinese Siqi Yang ha sconfitto nettamente la peruviana Sol Aguirre, totalizzando 8.67 (4.50+4.17) contro i 4.50 (2.50+2.00) dell’avversaria. Ancora più largo il margine nella seconda batteria tra la sudafricana Sarah Baum e Camilla Kemp: un vìs-a-vìs che ha visto la prima trionfare per 10.50 (5.67, 4.83), sei punti in più della diretta rivale, fermatisi a 4.94 (2.77+2.17). Shino Matsuda si è poi imposta sulla lusitana Teresa Bonvalot guadagnando 9.77, maturati soprattutto grazie alla sua prima migliore onda, dove ha raccolto 7.