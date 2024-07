Il progetto dei DeSamistade dedicato a Fabrizio De André

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Stasera ai Chiostri di San Pietro, in via Emilia San Pietro a Reggio, alle 21 è in programma il concerto "Non al denaro, non all’amore né al cielo", incentrata sulle melodie del compositore e poetaDe. In scena i, con unartisticoal cantautore genovese. La band, costituita nel 2009, propone sonorità etniche della World Music e progressive rock, passando per i grandi classici di De. Durante la serata, aperitivo e cena con Food In Chiostri. Ingresso a 11,20 euro. Al Mauriziano, in via Pasteur, stasera alle 18,30 lo spettacolo itinerante "Il drago dalla sette teste", per la regia di Monica Morini e Bernardino Bonzani. Alle Officine Creative Reggiane di via Flavio Gioia alle 20,30 l’evento "Back to the woods in a midsummer night", roadshow teatraleal consumo consapevole. All’Arena Stalloni alle 21,30 il film "La sala professori".