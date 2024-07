I fondi regionali non utilizzati per curare i dissesti in montagna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) Usare inondai bandiper combattere il dissesto idrogeologico. "La salvaguardia del nostro territorio, delle nostre valli e delle nostre montagne è una battaglia ecologica e di civiltà molto importante, che da anni combatto come esponente della Lega. È fondamentale, per tutelare queste nostre specificità geografiche, favorire la ricomposizionearia prevenendo e contrastando i fenomeni di dissesto idrogeologico, gli incendi boschivi e le frane. Per questo, con un mio Ordine del giorno durante la seduta di bilancio di Regione Lombardia, ho invitato la Giunta Fontana a prevedere e garantire il mantenimento di queiresiduali, non, cioè in bandi precedenti, affinché vengano messi a disposizione per la prevenzione contro queste calamità che danneggiano i nostri paesaggi, la flora e la fauna".